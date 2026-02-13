ENEA partecipa all'iniziativa M'illumino di meno e svela cosa c'è "dietro" le bollette

(Teleborsa) -svelando, partendo dai principi scientifici che regolano il funzionamento del sistema energetico. A questo proposito l'Agenzia ha"La scienza della bolletta – Come l’energia arriva nelle nostre case e perché la paghiamo così" .Il testo spiega al lettore- produzione, infrastrutture, reti di trasmissione e distribuzione, sistemi di misura e meccanismi economici - descrivendo inil ruolo delle reti elettriche, dei trasformatori e dei contatori, nonchéche consente al sistema di funzionare."Larappresenta ildi questo lungo percorso dell’energia, ma resta ancora per molti utenti un documento difficile da decifrare, fatto di numeri, sigle e voci poco comprensibili", spiega, responsabile del Laboratorio ENEA Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica.Attraverso, la guida spiega dal punto di vista della fisica chee perché si tratta di una grandezza unica che può assumere forme diverse. Fornisce chiavi di lettura semplici all’utente, ma soprattutto lo aiuta aenergetici. Unè dedicato al, principale fonte per il riscaldamento domestico, di cui vengono illustrate modalità di utilizzo, criteri di misura e ragioni dell’impatto sulla spesa energetica, soprattutto nei mesi invernali.Ampio spazio è riservato anche allae ai diversi: non solo il costo dell’energia consumata, ma anche trasporto, gestione delle reti, oneri di sistema e imposte. Inoltre, vieneinfluenzino la variabilità della spesa nel tempo."Negli ultimi anni l’energia è entrata con forza nel dibattito pubblico, ma spesso se ne parla senza conoscerne i meccanismi di base. -aggiunge Disi - Non vogliamo trasformare i cittadini in esperti, ma metterli in condizione di leggere la bolletta con spirito critico e fare scelte più informate".