Francia, consumi famiglie di nuovo in calo a novembre trainati dagli energetici

(Teleborsa) - Diminuiscono i consumi delle famiglie francesi a novembre 2025. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -0,3% in volume dopo il +0,5% segnato a ottobre (rivisto da +0,4%). Il dato è peggiore anche delle attese gli analisti che avevano stimato un calo più contenuto pari al -0,1%.

Questo decremento è stato trainato dalla contrazione dei consumi di energia (-2,0%), per effetto della flessione sia dei consumi di gas ed elettricità sia degli acquisti di prodotti petroliferi. In calo anche i consumi alimentari (-0,2% dopo +0,3%), mentre i consumi di beni ingegnerizzati hanno accelerato (+0,4% dopo +0,1%).






