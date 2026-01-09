Francia, consumi famiglie di nuovo in calo a novembre trainati dagli energetici

(Teleborsa) - Diminuiscono i consumi delle famiglie francesi a novembre 2025
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -0,3% in volume dopo il +0,5% segnato a ottobre (rivisto da +0,4%). Il dato è peggiore anche delle attese gli analisti che avevano stimato un calo più contenuto pari al -0,1%.
Questo decremento è stato trainato dalla contrazione dei consumi di energia
(-2,0%), per effetto della flessione sia dei consumi di gas ed elettricità sia degli acquisti di prodotti petroliferi. In calo anche i consumi alimentari
(-0,2% dopo +0,3%), mentre i consumi di beni ingegnerizzati
hanno accelerato (+0,4% dopo +0,1%).(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)