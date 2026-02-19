USA, leading indicator dicembre -0,2% su mese come da attese

(Teleborsa) - Frena anche a2025 il superindice. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 97,6 punti in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,3%, e contro il -0,2% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,2% a 115 punti, mentre la componente sulleè scesa dello 0,1% a 119,6 punti."L'indice LEI statunitense ha registrato il suo, indicando una persistente debolezza dell'economia all'inizio del 2026 - ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board - Oltre all'aumento dei permessi di costruzione, i contributi positivi all'indice LEI a dicembre sono stati trainati dalle componenti finanziarie dell'indice, con lo spread dei rendimenti che è tornato positivo sia a novembre che a dicembre".