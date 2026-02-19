Milano 16:24
45.740 -1,34%
Nasdaq 16:24
24.838 -0,24%
Dow Jones 16:24
49.526 -0,27%
Londra 16:24
10.603 -0,77%
Francoforte 16:24
25.023 -1,01%

USA, leading indicator dicembre -0,2% su mese come da attese

Economia, Macroeconomia
USA, leading indicator dicembre -0,2% su mese come da attese
(Teleborsa) - Frena anche a dicembre 2025 il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 97,6 punti in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,3%, e contro il -0,2% atteso dagli analisti.

La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 115 punti, mentre la componente sulle aspettative future è scesa dello 0,1% a 119,6 punti.

"L'indice LEI statunitense ha registrato il suo quinto calo mensile consecutivo a dicembre, indicando una persistente debolezza dell'economia all'inizio del 2026 - ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board - Oltre all'aumento dei permessi di costruzione, i contributi positivi all'indice LEI a dicembre sono stati trainati dalle componenti finanziarie dell'indice, con lo spread dei rendimenti che è tornato positivo sia a novembre che a dicembre".

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```