Francoforte: scambi in positivo per DWS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di DWS
, con una variazione percentuale del 2,80%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di DWS
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DWS
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 60,98 Euro. Primo supporto visto a 59,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 58,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)