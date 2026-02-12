Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: scambi in positivo per DWS

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per DWS
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di DWS, con una variazione percentuale del 2,80%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di DWS rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DWS. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 60,98 Euro. Primo supporto visto a 59,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 58,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```