Francoforte: giornata depressa per DWS

(Teleborsa) - Sottotono DWS
, che passa di mano con un calo dell'1,90%.
L'andamento di DWS
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DWS
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56,17 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 58,22. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)