Francoforte: andamento sostenuto per DWS
(Teleborsa) - Bene DWS, con un rialzo del 2,53%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che DWS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,4%, rispetto a +0,06% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di DWS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,85 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,35.

