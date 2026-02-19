Francoforte: andamento sostenuto per DWS

(Teleborsa) - Bene DWS
, con un rialzo del 2,53%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che DWS
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,4%, rispetto a +0,06% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di DWS
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,85 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)