Francoforte: movimento negativo per DWS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso DWS
, con una flessione del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di DWS
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'andamento di breve periodo di DWS
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 61,02 Euro e supporto a 58,62. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 63,42.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)