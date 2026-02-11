Francoforte: movimento negativo per DWS

DWS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,53%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 61,02 Euro e supporto a 58,62. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 63,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)