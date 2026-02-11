Milano 13:05
46.362 -0,94%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:05
10.426 +0,70%
Francoforte 13:05
24.944 -0,18%

Francoforte: movimento negativo per DWS

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per DWS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso DWS, con una flessione del 2,53%.

Lo scenario su base settimanale di DWS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'andamento di breve periodo di DWS mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 61,02 Euro e supporto a 58,62. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 63,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```