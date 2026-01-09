Francoforte: positiva la giornata per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca
, che avanza bene del 2,48%.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società che produce prodotti chimici e polimeri
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 17,91 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 17,58. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 17,37, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)