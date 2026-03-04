Milano 14:43
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:43
10.577 +0,88%
Francoforte 14:43
24.218 +1,80%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Allianz

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Allianz
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia assicurativa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.

Lo scenario su base settimanale di Allianz rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 357,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 365,7. Il peggioramento dell'assicuratore tedesco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 353,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```