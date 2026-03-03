Francoforte: peggiora Allianz

compagnia assicurativa

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dell'mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 350,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 362,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 346,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)