Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il produttore tedesco di farmaci è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,77.

