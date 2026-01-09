Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica
, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il produttore tedesco di farmaci
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)