Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)