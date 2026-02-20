Francoforte: in calo Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,97%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,12 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,39. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)