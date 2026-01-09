Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Auto Trader Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Auto Trader Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,765 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,897. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,685.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)