Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Auto Trader Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Auto Trader Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,765 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,897. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,685.

