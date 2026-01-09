New York: amplia il rialzo Lam Research

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che mostra una salita bruciante del 5,01% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Lam Research
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 213,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 205,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 222,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)