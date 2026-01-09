New York: ingrana la marcia Intel

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,39%, rispetto a +0,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,55 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)