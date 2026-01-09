Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:44
25.768 +1,02%
Dow Jones 19:44
49.521 +0,52%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

New York: ingrana la marcia Intel

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia Intel
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,06%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,39%, rispetto a +0,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,55 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```