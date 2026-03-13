Pesante sul mercato di New York Insulet Corporation
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che passa di mano in perdita del 7,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insulet Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Insulet Corporation, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 213 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 226,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 207,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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