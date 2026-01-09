New York: spinge in avanti ASML Holding

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che scambia in rialzo del 5,62%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ASML Holding
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ASML Holding
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ASML Holding
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.276,2 USD. Primo supporto a 1.233,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.206,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)