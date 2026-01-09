Milano 13:45
45.700 +0,06%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:45
10.098 +0,54%
Francoforte 13:45
25.230 +0,41%

Piazza Affari: balza in avanti Juventus

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società operante nel settore del calcio professionistico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Juventus rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Juventus. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,763 Euro. Primo supporto visto a 2,691. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,645.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
