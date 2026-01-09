Piazza Affari: balza in avanti Juventus

(Teleborsa) - Balza in avanti la società operante nel settore del calcio professionistico
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Juventus
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Juventus
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,763 Euro. Primo supporto visto a 2,691. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,645.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)