Milano 12:10
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:10
10.658 +0,96%
Francoforte 12:10
25.240 +0,97%

Piazza Affari: andamento negativo per Juventus

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per la società operante nel settore del calcio professionistico, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.
