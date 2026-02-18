Piazza Affari: giornata depressa per Juventus

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società operante nel settore del calcio professionistico
, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Juventus
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Juventus
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,323 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,357, mentre il primo supporto è stimato a 2,289.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)