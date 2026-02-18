Piazza Affari: giornata depressa per Juventus

società operante nel settore del calcio professionistico

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,323 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,357, mentre il primo supporto è stimato a 2,289.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)