Milano 12:11
46.310 +1,19%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:11
10.657 +0,95%
Francoforte 12:11
25.230 +0,92%

Piazza Affari: giornata depressa per Juventus

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società operante nel settore del calcio professionistico, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Juventus è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Juventus ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,323 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,357, mentre il primo supporto è stimato a 2,289.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
