Piazza Affari: brillante l'andamento di Juventus

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società operante nel settore del calcio professionistico, con un rialzo del 2,63%.

L'andamento di Juventus nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Juventus segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,373 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,445. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,327.

Teleborsa
