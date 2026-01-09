Milano 13:47
45.692 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:47
10.097 +0,53%
Francoforte 13:47
25.229 +0,40%

PLATINUM dell'8/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Giornata pressoché debole per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in calo a 2.272,5.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2.432,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2.122,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1.971,8, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


