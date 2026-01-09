Rio Tinto e Glencore riprendono le trattative per una maxi fusione

Glencore

Rio Tinto

(Teleborsa) - Dopo circa due anni di stophannoche darebbe vita al primo gruppo globale nell'estrazione mineraria. Lo hanno comunicato separatamente le due società nel corso della notte.L'operazione si configurerebbe come una. I termini di una eventuale combinazione devono essere ancora discussi e le società precisano che non vi è certezza di un'intesa.Secondo ilnell'eventualità che procedano i due gruppi darebbero vita a un gigante con un