Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Glencore rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,365 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,276. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,455.

