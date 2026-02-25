Londra: risultato positivo per Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

Glencore

FTSE 100

Glencore

Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,365 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,276. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,455.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)