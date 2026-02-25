Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Glencore
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,365 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,276. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,455.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)