Appuntamenti macroeconomici del 18 febbraio 2026

(Teleborsa) - Mercoledì 18/02/2026
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -2.142,1 Mld ¥; preced. 113,5 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,4%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,25 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,41 Mln unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,7%; preced. 5,3%)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. -4,6%)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,3%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)