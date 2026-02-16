Appuntamenti macroeconomici: settimana del 16 febbraio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 16/02/2026
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. -0,7%)
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -2,7%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,2%; preced. 2,5%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,5%; preced. 0,7%) Martedì 17/02/2026
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 1,8%)
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 22,8K unità; preced. 17,9K unità)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 4,75 Mld Euro; preced. 5,08 Mld Euro)
11:00 Germania
: Indice ZEW (atteso 65,2 punti; preced. 59,6 punti)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 8,5 punti; preced. 7,7 punti)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 38 punti; preced. 37 punti) Mercoledì 18/02/2026
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -2.142,1 Mld ¥; preced. 105,7 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,4%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,25 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,41 Mln unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,8%; preced. 5,3%)
14:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. -4,6%)
14:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,3%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%) Giovedì 19/02/2026
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 5,1%; preced. -11%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 9,2 Mld Euro; preced. 8,6 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 227K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -55,5 Mld $; preced. -56,8 Mld $)
14:30 USA
: PhillyFed (preced. 12,6 punti)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -12 punti; preced. -12,4 punti)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,3%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 71,8 punti)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 2,4%; preced. -9,3%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -249 Mld piedi cubi)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,53 Mln barili) Venerdì 20/02/2026
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,2%; preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (preced. 51,3 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 49,5 punti)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,2%)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 4,4%)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 53 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,3 punti; preced. 56,4 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove (preced. 737K unità)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
16:00 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
16:00 USA
