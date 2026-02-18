Usa, a dicembre apertura cantieri +6,2% e permessi edilizi +4,3%

(Teleborsa) -. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense isono aumentati del 6,2% a 1,404 milioni di unità, a fronte del calo del 4,2% registrato a novembre. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri di 1,310 milioni.dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un incremento mensile del 4,3% a 1,448 milioni di unità, dopo il -1,6% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi più contenuto a 1,400 milioni.