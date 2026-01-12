Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Risultato positivo per il FTSE Mid Cap, che lievita dello 0,79%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 61.532. Rischio di eventuale correzione fino al target 59.999. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 63.064.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)