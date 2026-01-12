Banche digitali in accelerazione: da Revolut a SoFI chi cresce di più

(Teleborsa) - Le cosiddette, cioè le banche native digitali,registrata negli ultimi anni e, secondo gli ultimi dati di Bloomberg, registrano a dicembre una, ad eccezione di qualche caso specifico. Una crescita favorita dalla, due caratteristiche che piacciono molto alla clientela.La società britannicaè fra le più brillanti, avendo registrato unaa livello globale, mentre i. Solo in Italia, la fintech ha visto crescere il numero dii utenti a 4,6 milioni, con un aumento del 54% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per circa 540 milioni di euro depositati sui conti deposito.Bene anche la brasiliana, nata a san Paolo del Brasile nel 2013, che registra un, mentre la californianaed un +44% per numero di download.che, frenata dalle restrizioni poste dalla banca centrale, che ha limitato le operazioni digitali ed i servizi fintech, ha riportato unA frenare un settore in costante crescita concorrono. Per quanto concerne il primo aspetto, l'European Banking Authority (EBA) sta valutando nuove regole per le neobank per proteggere i risparmiatori, mentre lein tecnologia per tenere il passo con i nuovi trend.