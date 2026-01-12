Milano 11:06
45.528 -0,42%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:06
10.125 +0,01%
Francoforte 11:06
25.275 +0,05%

Banche digitali in accelerazione: da Revolut a SoFI chi cresce di più

Banche, Finanza
Banche digitali in accelerazione: da Revolut a SoFI chi cresce di più
(Teleborsa) - Le cosiddette neobanks, cioè le banche native digitali, non arrestano la crescita esplosiva registrata negli ultimi anni e, secondo gli ultimi dati di Bloomberg, registrano a dicembre una forte crescita di utenti e download, ad eccezione di qualche caso specifico. Una crescita favorita dalla semplicità ed economicità, due caratteristiche che piacciono molto alla clientela.

La società britannica Revolut è fra le più brillanti, avendo registrato una crescita a dicembre del 35% del numero degli utenti a livello globale, mentre i download sono aumentati del 16%. Solo in Italia, la fintech ha visto crescere il numero dii utenti a 4,6 milioni, con un aumento del 54% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per circa 540 milioni di euro depositati sui conti deposito.

Bene anche la brasiliana Nubank, nata a san Paolo del Brasile nel 2013, che registra un aumento dell'8% dei clienti attivi, mentre la californiana SoFi fa segnare un +39% in termini di clienti ed un +44% per numero di download.

Unica eccezione l'indiana Paytm che, frenata dalle restrizioni poste dalla banca centrale, che ha limitato le operazioni digitali ed i servizi fintech, ha riportato un calo degli utenti attivi del 2%.

A frenare un settore in costante crescita concorrono ostacoli relativi a regole e sicurezza. Per quanto concerne il primo aspetto, l'European Banking Authority (EBA) sta valutando nuove regole per le neobank per proteggere i risparmiatori, mentre le banche tradizionali stanno investendo sempre più in tecnologia per tenere il passo con i nuovi trend.
Condividi
```