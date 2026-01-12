Banche digitali in accelerazione: da Revolut a SoFI chi cresce di più

(Teleborsa) - Le cosiddette neobanks
, cioè le banche native digitali, non arrestano la crescita esplosiva
registrata negli ultimi anni e, secondo gli ultimi dati di Bloomberg, registrano a dicembre una forte crescita di utenti e download
, ad eccezione di qualche caso specifico. Una crescita favorita dalla semplicità ed economicità
, due caratteristiche che piacciono molto alla clientela.
La società britannica Revolut
è fra le più brillanti, avendo registrato una crescita a dicembre del 35% del numero degli utenti
a livello globale, mentre i download sono aumentati del 16%
. Solo in Italia, la fintech ha visto crescere il numero dii utenti a 4,6 milioni, con un aumento del 54% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per circa 540 milioni di euro depositati sui conti deposito.
Bene anche la brasiliana Nubank
, nata a san Paolo del Brasile nel 2013, che registra un aumento dell'8% dei clienti attivi
, mentre la californiana SoFi fa segnare un +39% in termini di clienti
ed un +44% per numero di download. Unica eccezione l'indiana Paytm
che, frenata dalle restrizioni poste dalla banca centrale, che ha limitato le operazioni digitali ed i servizi fintech, ha riportato un calo degli utenti attivi del 2%.
A frenare un settore in costante crescita concorrono ostacoli relativi a regole e sicurezza
. Per quanto concerne il primo aspetto, l'European Banking Authority (EBA) sta valutando nuove regole per le neobank per proteggere i risparmiatori, mentre le banche tradizionali stanno investendo sempre più
in tecnologia per tenere il passo con i nuovi trend.