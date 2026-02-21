Patuelli (ABI): utile l'indicazione di Panetta a sostenere le imprese innovatrici

(Teleborsa) - "Sono ottime indicazioni e mi sembra molto importante oggi la sottolineatura autorevole del Governatore
che la stabilità raggiunta dalle banche italiane costituisce oggi un elemento di stabilità per l'Italia
". Lo ha detto il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli
, margine del congresso annuale Assiom Forex a Venezia.
"Questo è molto importante anche perchè quando le banche avevano difficoltà, le difficoltà delle banche concorrevano a riflettersi con altre difficoltà sui rating delle agenzie internazionali per l'Italia - ha spiegato - Il rafforzamento delle banche in Italia ha prodotto un aiuto all'Italia per vedersi migliorate le indicazioni dei rating internazionali e quindi mi sembra che sia un circuito virtuoso che interessa a tutti. Quindi questo appello aiuta a investire, ad agevolare l'investimento sulle innovazioni
è un'utile indicazione di ulteriore attenzione
".
Negli USA
"c'è un confitto istituzionale inedito e forte
" e "serve ora prudenza", ha detto Patuelli in merito alla bocciatura dei dazi dell'amministrazione Trump da parte della Corte suprema, sottolineando come la "sana e prudente e gestione" deve essere il metodo "per seguire queste evoluzioni" e le problematiche dei settori più esposti.
La questione di un aumento del contributo fiscale delle banche
"non è all'ordine del giorno
", ha risposto a chi gli chiedeva delle parole del vicepremier Matteo Salvini, che ha rilanciato la proposta di chiedere un contributo sugli extra profitti delle banche. Nessun commento anche sull'interlocuzione con il governo a tal proposito, con Pautelli che ha ribadito che "il tema non è all'ordine del giorno".