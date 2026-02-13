Italia, Fitch: revisione Golden power potrebbe supportare altri M&A tra 8-10 banche più grandi

(Teleborsa) - Lesono, nel 2026, dopo un solido 2025. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema, dove viene sottolineato che la continua crescita dei ricavi da commissioni, i volumi di credito moderati e i proventi da hedging compenseranno probabilmente l'impatto dei tassi di interesse medi più bassi sul margine di interesse netto, contribuendo a mantenere solidi gli utili.Il ratio mediano tra crediti deteriorati e impieghi delle banche è sceso a quasi il 2,5% a fine 2025, offrendo un. Le banche hanno mantenuto alcuni accantonamenti, supportando le aspettative di Fitch che gli oneri per svalutazione crediti rimarranno contenuti a 15-50 punti base dei prestiti lordi nel 2026."Una solida generazione di utili, la resilienza ai rischi esterni e un margine di manovra adeguato rispetto agli obiettivi e ai requisiti di capitale a lungo termine fanno sì che le banche", viene sottolineato.Fitch prevede che le banche attive in operazioni di M&A nel 2025 si concentreranno sull'esecuzione dell'integrazione nel 2026. Ciò potrebbe rallentare il loro slancio commerciale e comportare temporaneamente una minore efficienza in termini di costi. È probabile che altre banche continuino a dare priorità alla crescita organica e a un'ulteriore diversificazione dei ricavi. Secondo Fitch, "la prevista".