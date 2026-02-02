Intesa, banche estere trainate da consulenza Fideuram-style: utile a 1,8 miliardi di euro nel 2029

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
si aspetta una crescita delle banche controllate internazionali
nel nuovo Piano di Impresa 2026-2029
, realizzando piene sinergie con le altre divisioni, mediante un'evoluzione del modello di business supportato in particolare da un rafforzamento delle competenze di consulenza della rete
, una nuova rete di consulenza "Fideuram-style" costituita da circa 1.200 consulenti finanziari (di cui circa 30% dipendenti riconvertiti e riqualificati) per accelerare la crescita nel Wealth Management & Protection, un rafforzamento delle competenze digitali e il lancio di una macchina di acquisizione clienti di nuova generazione adottando le funzionalità di isytech.
Le iniziative si prevede portino per la Divisione International Banks nel 2029, rispetto al 2025, a un aumento del risultato netto
a 1,8 miliardi di euro da 1,2 miliardi (+10% CAGR), degli impieghi
alla clientela a 67 miliardi da 49 miliardi (+8% CAGR), delle commissioni
a un miliardo da 0,7 miliardi (+9% CAGR) e delle attività finanziarie della clientela
a 122 miliardi da 96 miliardi (+6% CAGR).