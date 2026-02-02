Milano 9:04
Intesa, banche estere trainate da consulenza Fideuram-style: utile a 1,8 miliardi di euro nel 2029

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo si aspetta una crescita delle banche controllate internazionali nel nuovo Piano di Impresa 2026-2029, realizzando piene sinergie con le altre divisioni, mediante un'evoluzione del modello di business supportato in particolare da un rafforzamento delle competenze di consulenza della rete, una nuova rete di consulenza "Fideuram-style" costituita da circa 1.200 consulenti finanziari (di cui circa 30% dipendenti riconvertiti e riqualificati) per accelerare la crescita nel Wealth Management & Protection, un rafforzamento delle competenze digitali e il lancio di una macchina di acquisizione clienti di nuova generazione adottando le funzionalità di isytech.

Le iniziative si prevede portino per la Divisione International Banks nel 2029, rispetto al 2025, a un aumento del risultato netto a 1,8 miliardi di euro da 1,2 miliardi (+10% CAGR), degli impieghi alla clientela a 67 miliardi da 49 miliardi (+8% CAGR), delle commissioni a un miliardo da 0,7 miliardi (+9% CAGR) e delle attività finanziarie della clientela a 122 miliardi da 96 miliardi (+6% CAGR).


