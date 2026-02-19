Pos: da marzo addio scontrino per pagamenti digitali. Assoutenti: passo utile che migliora vita cittadini

(Teleborsa) -per chi effettua pagamenti con moneta elettronica. Si tratta di una scelta sostenibile e moderna, che semplifica la vita di cittadini, consumatori e imprese, riduce sprechi di carta e oneri burocratici inutili, e valorizza la tracciabilità digitale dei pagamenti, senza sacrificare la trasparenza fiscale.he il peso di archiviazioni cartacee ingombranti e spesso inutili venga finalmente superato. Questa innovazione non solo agevola le famiglie e i professionisti, ma si inserisce coerentemente nel percorso di digitalizzazione fiscale e di tutela dell’ambiente – spiega il presidente Gabriele Melluso – I cittadini per anni hanno riempito faldoni di scontrini e ricevute da allegare alla dichiarazione dei redditi: era un simbolo di un sistema che faticava a stare al passo con la digitalizzazione. Ora quel peso potrà essere alleggerito”.tuttavia, è necessario un passo ulteriore, superando del tutto anche lo scontrino fiscale cartaceo oggi rilasciato dalla maggior parte di negozi ed esercenti – prosegue Melluso - Allo stesso tempo, però, è fondamentale che questa transizione non lasci indietro nessuno. Non tutti infatti sono pronti, oggi, a gestire la digitalizzazione tramite smartphone o applicazioni. Serve il giusto tempo e serve soprattutto una fase di accompagnamento, per tutelare le fasce più anziane o chi non dispone di strumenti digitali adeguati”.