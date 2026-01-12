BBVA punta a cedere 380 milioni di euro di mutui deteriorati

BBVA

(Teleborsa) -ha avviato un nuovo processo di de-risking mettendo in vendita un portafoglio di mutui deteriorati dal valore di circa 380 milioni di euro. L’operazione, parte della strategia di rafforzamento del bilancio, riguarda prestiti legati a circa 3.900 immobili in Spagna, secondo documenti di vendita visionati da Bloomberg. L’advisor incaricato è KPMG e il progetto è stato battezzato “Terral”.Gli investitori interessati sono stati invitati a presentare offerte non vincolanti entro la fine di gennaio, mentre le proposte definitive sono attese per metà marzo.La firma dell’accordo è prevista per aprile.Sia BBVA sia KPMG hanno preferito non commentare l’operazione.Il portafoglio si inserisce in un contesto di miglioramento della qualità del credito per la seconda banca spagnola, che a fine settembre registrava un rapporto di crediti deteriorati del 2,8%, in calo rispetto al 3,3% dell’anno precedente. La percentuale è leggermente più alta nella divisione domestica, al 3,1%.