BBVA punta a cedere 380 milioni di euro di mutui deteriorati

(Teleborsa) - BBVA
ha avviato un nuovo processo di de-risking mettendo in vendita un portafoglio di mutui deteriorati dal valore di circa 380 milioni di euro. L’operazione, parte della strategia di rafforzamento del bilancio, riguarda prestiti legati a circa 3.900 immobili in Spagna, secondo documenti di vendita visionati da Bloomberg. L’advisor incaricato è KPMG e il progetto è stato battezzato “Terral”.
Gli investitori interessati sono stati invitati a presentare offerte non vincolanti entro la fine di gennaio, mentre le proposte definitive sono attese per metà marzo.
La firma dell’accordo è prevista per aprile.
Sia BBVA sia KPMG hanno preferito non commentare l’operazione.
Il portafoglio si inserisce in un contesto di miglioramento della qualità del credito per la seconda banca spagnola, che a fine settembre registrava un rapporto di crediti deteriorati del 2,8%, in calo rispetto al 3,3% dell’anno precedente. La percentuale è leggermente più alta nella divisione domestica, al 3,1%.