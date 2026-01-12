Milano 11:53
45.668 -0,11%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:53
10.125 0,00%
Francoforte 11:53
25.327 +0,26%

Londra: andamento negativo per United Utilities
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di United Utilities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di United Utilities è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,32 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
