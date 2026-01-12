Londra: andamento negativo per United Utilities

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di United Utilities
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di United Utilities
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,32 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)