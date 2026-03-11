Milano 11:16
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Giornata negativa per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la seduta a 555,86 punti, in calo dell'1,09%.
