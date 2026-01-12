Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:21
25.826 +0,23%
Dow Jones 20:21
49.518 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: mette il turbo Newmont

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Newmont
Prepotente rialzo per la società mineraria, che mostra una salita bruciante del 3,93% sui valori precedenti.
Condividi
```