Milano
17:35
45.732
+0,03%
Nasdaq
20:21
25.826
+0,23%
Dow Jones
20:21
49.518
+0,03%
Londra
17:35
10.141
+0,16%
Francoforte
17:35
25.405
+0,57%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 20.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: mette il turbo Newmont
New York: mette il turbo Newmont
Migliori e peggiori
,
In breve
12 gennaio 2026 - 18.00
Prepotente rialzo per la
società mineraria
, che mostra una salita bruciante del 3,93% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento sostenuto per Newmont
New York: exploit di Newmont
Newmont scivola in fondo al mercato di New York
New York: andamento rialzista per Newmont
Titoli e Indici
Newmont
+3,67%
Altre notizie
New York: Newmont si muove verso il basso
New York: mette il turbo Enphase Energy
Francoforte: in calo Nemetschek
Francoforte: calo per Nemetschek
Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita dell'1,56%
NEM presenterà un'offerta per La Stampa assieme a investitori del Nord Ovest
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto