New York: rally per Amphenol

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amphenol
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Amphenol
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 148,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 142,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 154.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)