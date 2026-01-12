Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:22
25.823 +0,22%
Dow Jones 20:22
49.517 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: rally per Amphenol

Migliori e peggiori
New York: rally per Amphenol
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amphenol rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Amphenol sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 148,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 142,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 154.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```