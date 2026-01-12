Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che avanza bene del 2,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,39%, rispetto a +2,85% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,36 Euro e primo supporto individuato a 9,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,74.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)