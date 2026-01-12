Milano 11:56
45.649 -0,15%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:56
10.123 -0,02%
Francoforte 11:56
25.316 +0,22%

Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che avanza bene del 2,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,39%, rispetto a +2,85% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,36 Euro e primo supporto individuato a 9,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```