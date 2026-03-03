Crolla a Piazza Affari Caltagirone SpA

Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,20%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 9,42 Euro con prima area di resistenza vista a 9,89. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)