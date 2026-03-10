Milano 13:51
45.016 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:51
10.403 +1,50%
Francoforte 13:51
23.912 +2,15%

Piazza Affari: andamento rialzista per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Bene la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, con un rialzo del 3,65%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9,92. Il peggioramento di Caltagirone SpA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
