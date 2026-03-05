Milano 14:18
Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caltagirone SpA rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,82 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,04. Il peggioramento di Caltagirone SpA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,68.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
