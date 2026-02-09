Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,99%, rispetto a -0,27% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, Caltagirone SpA
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)