Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: balza in avanti Pharmanutra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, con una variazione percentuale del 2,39%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pharmanutra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Pharmanutra sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 64,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 63,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 66,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
