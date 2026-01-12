Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pharmanutra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pharmanutra
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Pharmanutra
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 61,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 64,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)