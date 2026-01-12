Milano 17:35
Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pharmanutra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pharmanutra rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Pharmanutra è in rafforzamento con area di resistenza vista a 61,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 64,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
