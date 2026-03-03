Milano 9:13
Pharmanutra, partnership con PiLeJe per la distribuzione dei prodotti SiderAL in Francia e Svizzera
(Teleborsa) - Pharmanutra ha firmato un nuovo accordo di distribuzione per la Francia e la Svizzera.

Il contratto è stato stipulato con la multinazionale francese PiLeJe, azienda attiva nel mercato nutraceutico, che opera in diversi paesi europei attraverso proprie filiali dirette. Da oltre 30 anni PiLeje progetta e sviluppa - in stretta collaborazione con istituti ed enti di ricerca pubblici - ingredienti specifici e prodotti finiti a base di probiotici o micronutrienti.

In virtù di questo accordo con Pharmanutra, PiLeJe distribuirà sul mercato francese due integratori alimentari a base di Ferro Sucrosomiale, il SiderAL Oro in stick e il SiderAL Forte in capsule, con il marchio FORFERAL.

PiLeJe si occuperà anche della distribuzione dei prodotti del listino Pharmanutra in Svizzera, con i marchi Pileje eisen Forte e Pileje eisen Active. Anche in questo caso si tratta di integratori di Ferro Sucrosomiale, la tecnologia all'avanguardia che nel marzo dello scorso anno è stata inserita - unico ferro orale riconosciuto - nelle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il trattamento dell’anemia quale alternativa alla terapia infusionale, in particolare nell'ambito delle patologie cardiovascolari e del diabete.

