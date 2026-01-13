Milano 9:09
45.694 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:09
10.149 +0,09%
25.407 +0,01%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49.788,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49.194,1. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 50.382,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
