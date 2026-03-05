Milano 9:33
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Balza in avanti l'indice svizzero, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13.272,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13.881,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13.034.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
