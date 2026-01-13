Banca Sistema, rispettati i requisiti di capitale SREP fissati da Banca d'Italia

Banca Sistema

(Teleborsa) - A seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca d’Italia in relazione al completamento del(SREP) del 2025,, dal 31 marzo 2026, rispetterà i seguenti: CET1 ratio 10,10%, Tier1 ratio 11,60%, Total capital ratio 13,60%.La Banca è, altresì, tenuta al rispetto del coefficiente anticiclico specifico e al coefficiente di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.Questi coefficienti patrimoniali corrispondono agli Overall Capital Requirement (OCR) ratios e rappresentano la somma delle misure vincolanti (Total SREP Capital Requirement ratio – TSCR) e del requisito combinato di riserva di capitale.Al 30 settembre 2025 i coefficienti patrimoniali di Banca Sistema su base consolidata erano pari a: CET1 ratio 13,84%, Tier1 ratio 16,57%, Total capital ratio 16,62%.Alla medesima data, il coefficiente anticiclico specifico era pari a 0,03% mentre il coefficiente di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico era pari allo 0,77%.Con riferimento alle misure imposte da Banca d’Italia il 20 dicembre 2024, Banca Sistema comunica che, a completamento del processo SREP 2025, la stessa Banca d’Italia ha richiesto che entro 90 giorni a partire da martedì 13 gennaio, sia svolta da un consulente esterno indipendente una verifica al fine di accertare l’effettiva efficacia delle misure organizzative poste in essere per rafforzare il sistema dei controlli interni della Banca.Nelle more del completamento di tali analisi, e dei successivi ulteriori approfondimenti da parte della Vigilanza, resteranno ancora in vigore le misure restrittive adottate il 20 dicembre 2024 concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio, la corresponsione della parte variabile della remunerazione, il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di AT1.Nella medesima comunicazione, ha precisato Banca Sistema, viene fatto riferimento ad alcuni punti di attenzione inerenti al quadro aziendale riguardanti principalmente la sostenibilità di medio periodo del business model, il livello dei crediti deteriorati lordi sultotale del portafoglio creditizio e il profilo di adeguatezza patrimoniale anche alla luce dell’incremento degli RWA conseguente agli interventi sul portafoglio creditizio richiesti dalla Vigilanza a seguito dell’ispezione del 2024.La Vigilanza ha inoltre preso atto delle misure rimediali adottate dalla Banca in materia di classificazione dei crediti scaduti richiedendo di continuare a mantenere nel tempo il pieno allineamento ai relativi standard regolamentari.