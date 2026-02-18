OPAS su Banca Sistema, adesioni al 25,8%

Banca Sistema

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambiopromossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 18 febbraio 2026 sono state presentate 15.350 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 20.781.768, pari alL'OPAS è iniziata il 26 gennaio e2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 febbraio 2026 non potranno essere apportate in adesione.